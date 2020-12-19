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Kayseri'de suç örgütüne operasyonda 5 tutuklama

DHA

Kayseri'de suç örgütüne operasyonda 5 tutuklama


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, suç örgütüne yönelik operasyonda paravan şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Kayseri, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 telsiz, 1 kelepçe, 1 polis rozeti, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin paravan şirket kurdukları, bu şirketler üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri ağlarına düşürdükleri vatandaşlara ticaret yapma bahanesiyle vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Bu yöntemi özellikle araç ve gayrimenkul alımlarında sıklıkla kullandığı belirlenen örgüt üyelerinin, bu şekilde yaptıkları dolandırıcılık faaliyetleri sonucu ele geçirdikleri mal varlıklarını, yine örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek´, 'suç örgütüne üye olmak´, `örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek´, `örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık´, `tehdit´ ve `resmi belgede sahtecilik´ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle 9'u da serbest bırakıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-12-19 14:58:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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