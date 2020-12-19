İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı, koronavirüsten öldü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada koronavirüs testi yapılan Dağ´ın sonucu pozitif çıktı. Erdal Dağ, evinde karantina altına alınarak, ilaç tedavisine başlandı. 1 hafta önce durumu kötüleşen Dağ, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine alınan Dağ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-19 15:00:14



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