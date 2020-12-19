Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı´nda meydana geldi. Anıl D. yönetimindeki 38 AEB 900 plakalı otomobil ile Batuhan T.'nin kullandığı 38 JS 917 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi aralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-19 15:02:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.