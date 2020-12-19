Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 11. Hafta Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji- Adam Voleybol: 1-3

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji; ligin 11. haftasında evinde oynadığı maçta Adam Voleybol’a 31 mağlup oldu.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 11. haftasında evinde Gaziantep ekibi Adam Voleybol’u konuk etti. OSB Spor Salonunda oynana zorlu karşılaşma büyük mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 31 kazandı. Ev sahibi ekip OSB Teknik Koleji ilk seti 2522 kazanarak 10 öne geçti. İkinci seti konuk ekip Adam Voleybol 2125 kazanarak skoru 11 yaptı. Üçüncü seti 1425 ve dördüncü seti 1925 kazanan konuk ekip Adam Voleybol takımı sahadan 31’lık galibiyetle ayrıldı.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Turkuaz Seramik OB Teknik Koleji B Grubunda oynadığı 9 maçta 3 galibiyeti ve 6 mağlubiyet aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.