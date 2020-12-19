Kayserispor'da kalede Doğan oynayacak

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Antalyaspor karşısında Hes Kablo Kayserispor kalesinde Doğan Alemdar oynayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Doğan Alemdar eldivenleri giyecek. Sarı kırmızılı takımda Koronavirüs tedavisi gören kaleci İsmail Çipe ve sakatlığı devam eden kaleci Silviu Lung'un Antalyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak olmasından dolayı Doğan Alemdar yine ilk 11'de sahaya çıkacak.

Hes Kablo Kayserispor formasını Süper Lig'de ilk kez geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında giyen Doğan Alemdar, Antalyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkacak. 18 yaşındaki Doğan'ın yedeği ise 17 yaşındaki Abdulkadir Taşdan olacak.

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