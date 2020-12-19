Develispor transfere hızlı başladı

Kayseri Develispor, dış transfer kadrosuna 3 ismi dahil etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Develispor'da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşan Develispor, dış transfer çalışmalarına başladı. Dış transferde 9 isim ile prensipte anlaşan Develispor kulübü, 3 ismi kamuoyuna açıkladı. Kırmızı siyahlılar, dış transferde Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetlerispor'dan Oğulcan Ahmet Erdul, Ünye 1957 Spor'dan Hakan Tice ve Ortaca Belediyespor'dan Mert Mustafa Kabaş ile anlaştı.
3 isim ile her konuda anlaşmaya sağlayan Develispor diğer futbolcuları da hafta içi kamuoyu ile paylaşacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.