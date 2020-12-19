Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 20202021 sezonu grup eşleşmeleri belli oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımı A grubundan yer aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 20202021 sezonu grup eşleşmeleri gerçekleştirildi. Türkiye'den Adana Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un katılacağı 202021 sezonu grup eşleşmeleri yapıldı. Bellona Kayseri Basketbol takımı, A Grubunda Ukrayna ve 2 Macaristan takımı ile eşleşti.

Grup eşleşmeleri şu şekilde oldu:

A Grubu: Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), Bellona Kayseri Basketbol, BC Prometey (Ukrayna)

B Grubu: Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), OGM Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), Ramla (İsrail)

C Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Sparta K. M. R. Vidnoje (Rusya), VBW CEKK Cegled (Macaristan), Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

D Grubu: MBA Moskova (Rusya), InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya), KP Brno (Çekya), Elazığ İl Özel İdare

E Grubu: Elfic Fribourg Basket (İsviçre), Phantoms Basket Boom (Belçika), Reyer Venezia (İtalya), Landerneau Bretagne Basket (Fransa)

F Grubu: Lointek Gernika Bizkaia (İspanya), Tenerife (İspanya), Carolo Basket (Fransa), La Roche Vendee Basket (Fransa)

G Grubu: ESBVALM (Fransa), Namur (Belçika), ACS SepsiSIC (Romanya), Cadi La Seu (İspanya)

H Grubu: Valencia Basket (İspanya), SaintAmand HainautBasket (Fransa), Castors Braine (Belçika), Basket Hema SKW (Belçika)

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri çerçevesinde grup maçları, 1922 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden oynanacak. 8 grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar son 16 turuna yükselecek. Çeyrek final maçlarının 1618 Mart 2021 tarihinde oynanmasına karar verilirken Dörtlü Final ise 911 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda gerçekleştirilecek.

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