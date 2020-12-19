Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibini yenerek bir ilki başarmak istiyor.
Antalyaspor ile Süper Lig tarihinde 31. kez karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibine karşı ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Rakibi ile Antalya'da oynadığı 15 maçta 10 kez yenilip 5 kez berabere kalan sarı kırmızılı ekip, 13 gol atarken kalesinde de 29 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, rakibi Antalyaspor ile Süper Lig'de tarihinde oynadığı 30 maçta 8 kez kazanıp 13 kez yenilirken 9 maçta da berabere kaldı. Antalyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle;
2019/2020 KayserisporAntalyaspor 22
2019/2020 AntalyasporKayserispor 22
2018/2019 AntalyasporKayserispor 00
2018/2019 KayserisporAntalyaspor 20
2017/2018 AntalyasporKayserispor 21
2017/2018 KayserisporAntalyaspor 20
2016/2017 AntalyasporKayserispor 21
2016/2017 KayserisporAntalyaspor 01
2015/2016 KayserisporAntalyaspor 00
2015/2016 AntalyasporKayserispor 11
2013/2014 KayserisporAntalyaspor 31
2013/2014 AntalyasporKayserispor 22
2012/2013 KayserisporAntalyaspor 20
2012/2013 AntalyasporKayserispor 30
2011/2012 AntalyasporKayserispor 10
2011/2012 KayserisporAntalyaspor 01
2010/2011 KayserisporAntalyaspor 20
2010/2011 AntalyasporKayserispor 21
2009/2010 AntalyasporKayserispor 40
2009/2010 KayserisporAntalyaspor 12
2008/2009 AntalyasporKayserispor 21
2008/2009 KayserisporAntalyaspor 00
2006/2007 KayserisporAntalyaspor 44
2006/2007 AntalyasporKayserispor 10
1997/1998 AntalyasporKayserispor 21
1997/1998 KayserisporAntalyaspor 31
1995/1996 KayserisporAntalyaspor 40
1995/1996 AntalyasporKayserispor 33
1994/1995 KayserisporAntalyaspor 42
1994/1995 AntalyasporKayserispor 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.