8'inci kattan atlayan genç avukat öldü



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, avukat Hayriye Sena B. (25), 8 katlı apartmanın en üst katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren Hayriye Sena B., evde kimsenin olmadığı sırada oturma odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç avukat, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın önüne gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayriye Sena B.'yi hastaneye kaldırdı. Genç avukat, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Hayriye Sena B'nin intihar mektubu bıraktığı ileri sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-19 19:06:36



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