Dumandan zehirlendiklerini fark etti, ailesinin hayatını kurtardı Kayseri’de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı 4 kişilik aile zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi üzerindeki müstakil ikamette yaşayan Burcu B., sabah uyandığında evin içinde dumanlar olduğunu gördü. Babası ve 2 kardeşinin de dumandan zehirlendiğini fark eden Burcu B.’nin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda 4 kişilik aile dumandan zehirlenirken, baba Nuh B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.