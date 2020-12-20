Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü

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Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri Süleyman Safer ve Mustafa Ekici hayatını kaybetti.

Ampute Futbol Ligi’nde ve Tekerlekli Basketbol Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü iki üyesi koronavirüse yenik düştü.

Süleyman Safer dün son yolculuğuna uğurlanırken, Mustafa Ekici ise bugün defnedilecek.

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin yaptığı paylaşımda, “Kulüp üyelerimizden Süleyman Safer ve Mustafa Ekici maalesef Covid19 nedeniyle vefat etmiştir. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah” dedi.

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