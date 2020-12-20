16 saatte pişen pöç, Kayseri'de ayda 4 tondan fazla tüketiliyor



Yasin DALKILIÇYusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, dananın kuyruk sokumundan yapılan ve 500 yıllık geçmişi bulunan pöç yemeği, 16 saatte taş fırında pişiriliyor. Kentte ayda 4 tondan fazla tüketilen bu lezzeti, yerli ve yabancı turistler de çok beğeniyor.

'Mantı, pastırma ve sucuğun ana vatanı' olarak bilinen Kayseri'de, son dönemde en ilgi gören lezzetlerinden biri de dananın kuyruk sokumundan yapılan pöç yemeği oldu. Kayserililer tarafından 'dananın kuyruğunu koparan lezzet' olarak isimlendirilen pöç yemeği, Osmanlı döneminden saray mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Meşe odununun közünde güvece konularak, 16 saatte kendi yağı ile pişirilen pöç, fıstıklı ve kuş üzümlü iç pilavla servis ediliyor. Özellikle kışın yaygın olarak tüketilen pöç, kente gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da çok beğeniliyor.

Pöç ustası Ahmet Güneyler, "Pöç, dana ve ineklerin kuyruk sokumundaki son boğumlarından yapılan bir yemektir. 16 saat kendi ilik suyu ile doğal öz aroması ile meşe odunun köz fırınlarında pişiyor. Bağışıklık sistemi güçlendiren pöç, son dönemlerde çok fazla talep görüyor. Aylık 4 tondan fazla pöç yemek olarak hazırlanıyor. Sarayın mutfağının lezzetlerinden olan pöç, Osmanlı'nın mutfağının Orta Doğu'ya armağanıdır. Kayseri ve çevre illerde yapılıyor, oldukça faydalıdır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Yusuf AĞAŞE

2020-12-20 11:10:41



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