Melikgazi şehir merkezini güzelleştiriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahalllesi Dedeman Ortaokulu yerine yapacağı otopark ve içinde Selçuklu Anıtı’nın olduğu park projesi hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye bilgi verdi. Daha sonra ikili okulda incelemelerde bulundu.

Şehir merkezine dev yatırım yapacaklarını ve merkezdeki trafik sorununu çözeceklerini vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Öncelikle Mehmet Özhaseki Bakanımıza teşekkür ediyorum. Meclisteki toplantılarından hemen sonra ayağının tozuyla buraya gelerek projelerimizi inceledi. Melikgazi olarak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dedeman okulumuzun yerine park ve otopark yapıyoruz. 6000 metrekare alanı bulunan ve ömrünü tamamlayan Dedeman Ortaokulunu yıkarak altını 3 katlı yeraltı otoparkı üstünü yeşil bir park ve parkın içine de Selçuklu Anıtı yapacağız. Kayseri bir Selçuklu şehri ve Selçuklu şehrine de bu yakışırdı. Aynı zamanda okulun hemen yanındaki Nazım Toker ilköğretim Okulu’nun taş binasını da koruyarak görsel sanatlar sergi salonu ve atölyeler haline çevireceğim. Bu alan çok merkezi bir yer olduğu için büyük bir otopark alanı ortaya çıkmış olacak ve Selçuklu Anıtı'nın etrafında törenlerin, programların düzenlendiği bir alan meydana gelecek. Merkezdeki trafik yoğunluğuna ‘üstü park, altı otopark’ projemizle kalıcı çözüm üretmek istiyoruz. Dedeman Okulunu Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yeni yaptığımız modern ve daha nitelikli büyük bir okulumuza taşıyacağız. Dedeman için bu güzel bir fırsat hem de şehir merkezinin rahatlaması nefes alması için büyük bir fırsat. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Mehmet Özhaseki Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Okulun yerine yapılacak proje ile şehir merkezinin ihtiyacı olan rahatlamanın yaşanacağını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Şehrin sorunlarına yönelik yeni projeler üretmek lazım. Sağolsun Mustafa Başkanımız bunun üzerine güzel bir proje ortaya çıkarmış. Bu okulun öğrencisi çok azdı, Milli Eğitim Bakanımızla görüşerek proje için onay aldık. Dedeman başka bir yeni ve daha nitelikli okula taşınacak. Kayseri’nin yeni bir ihtiyacını daha çözecek ve buradaki sıkıntılı durum ortadan kalkacak merkez nefes alacak. Gece gündüz Kayseri için koşturan başkanlarımıza teşekkür ederim” diye belirtti.

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