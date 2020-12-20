(Özel) Yediği dayakları, çektiği eziyetleri kaleme aldı 61 yaşında yazar oldu 61 yaşındaki Emişe Altun: “Sevdalının sevgiliye kavuştuğu gibi yazarlığa ağlayarak kavuştum” “13 yaşında 13 bin TL başlık parasıyla evlendirildim, 3 evlilik geçirdim” “Annem ilk yazdığım 14 sayfayı ‘Gelin olacaksın el kapısı var’ diyerek sobada yakmıştı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Yediği dayakları, çektiği eziyetleri kaleme aldı 61 yaşında yazar oldu 61 yaşındaki Emişe Altun: “Sevdalının sevgiliye kavuştuğu gibi yazarlığa ağlayarak kavuştum” “13 yaşında 13 bin TL başlık parasıyla evlendirildim, 3 evlilik geçirdim” “Annem ilk yazdığım 14 sayfayı ‘Gelin olacaksın el kapısı var’ diyerek sobada yakmıştı”

İHA

(Özel) Yediği dayakları, çektiği eziyetleri kaleme aldı 61 yaşında yazar oldu 61 yaşındaki Emişe Altun: “Sevdalının sevgiliye kavuştuğu gibi yazarlığa ağlayarak kavuştum” “13 yaşında 13 bin TL başlık parasıyla evlendirildim, 3 evlilik geçirdim” “Annem ilk yazdığım 14 sayfayı ‘Gelin olacaksın el kapısı var’ diyerek sobada yakmıştı”

Kayseri’de yaşayan 61 yaşındaki Emişe Altun, 13 yaşında başladığı yazarlık hayalini, geçirdiği 3 evlilik ve sıkıntılı günlere rağmen bu yıl gerçekleştirerek, “Sevdalının sevgiliye kavuştuğu gibi yazarlığa ağlayarak kavuştum” dedi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Emmiler köyü doğumlu olan 61 yaşındaki Emişe Altun, çocukluğundan beri okumayı ve yazmayı çok sevdiğini söyleyerek, “Annem okumamızı istemediği için gizli saklı okurdum” dedi.
Yazmaya ilkokul zamanında başladığını ve ilk denemesinde kareli deftere 14 sayfa yazdığını anlatan Emişe Altun, “Yazdığım 14 sayfayı annem alarak ‘Sen kız çocuğusun, gelin olacaksın, el kapısı var’ diyerek sobaya atmış ve yakmıştı. Çok küçük yaşta 13 yaşında okulu bitirdikten sonra beni evlendirdiler” diye konuştu.
İlkokulu bitirdikten sonra, “Babam beni bir hayvan satar gibi 13 bin TL başlık parasıyla sattı. Pazarlığını da annem yaptı” diyen Altun, “İlkokul diplomamı aldıktan sonra babam nişan töreni için okulun salonunu kiralamaya gitmişti. Okul müdürü babama dedi ki, ‘Allah’tan kork Salih ağa, parmak kadar çocuk yeni verdim diplomasını niye gelin ediyorsun’ diye sordu. Beni nikaha götürdüklerinde babam bana, ‘Hakim sorarsa yaşın küçük diye, ben evlenirim yaşım küçük değil diyeceksin’ diye tembihledi ama hakim evlenip evlenmeyeceğimi sormadı. Annemin ve babamın imzasıyla 13 yaşında evlendim. 15 yaşıma geldiğimde kucağımda 3 aylık çocuğumla baba evinin kapısının önüne bırakıldım” diyerek çileli hayatının başladığını söyledi.
İkinci evliliğinde çocuğunun kabul edilmediğini anlatan Altun, “Son evliliğimde ‘Kızını kendi kızım gibi evlendireceğim’ dedi. Ama beni döverken onu da dövüyordu. Üçüncü evliliğim olduğu için çıkış yolum yoktu. 40 kişinin 40’ında da sakarlık yok ya diyorlardı varsa sende sıkıntı diyorlardı ben de çektim. Dayağını çektim, aşağılamasını çektim, eziyetini çektim. Ben 50 yaşına geldiğimde kendi 60 yaşındaydı, bir başkasını sevdi gitti. Şu anda çocuklarımın yanındayım. Dünya varmış, çocuklarımla birlikte cenneti yaşıyorum” şeklinde konuştu.
3 kız ve bir erkek çocuk sahibi olan Altun, yıllardır içinde bir ukde olan yazarlığa çocuklarının önce karşı çıktığını ama sonra gururla anlattıklarını belirterek, “Kısmet bu zamanmış, sonunda iki kitap çıkardım. Sevdalının sevgiliye kavuştuğu gibi yazarlığa ağlayarak kavuştum. Çıkardığım kitapları şimdi kütüphanelere teslim ediyorum. İlk kitabım Kuğuların Gözyaşları isimli kitabımda çocuk gelinlerin hüzünlü hikayesini anlatmaya çalıştım. Hikayenin büyük bir bölümü benim başımdan geçen ve çevremdeki kadınların yaşadıkları gerçek hayatta yaşananları konu alıyor. İkinci kitabım Sonbaharda Gelen Sevda’da ise yaşanmış sosyal ve hüzünlü aşk hikayelerini konu almaya çalıştım. Her iki kitabımda da hayal ürünü yok. Hepsi başımdan geçen olaylarla derlenmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi şehir merkezini güzelleştiriyor
YEREL HABERLER Melikgazi şehir merkezini güzelleştiriyor
Hüseyin Akay’ın acı günü
YEREL HABERLER Hüseyin Akay’ın acı günü
16 saatte pişen pöç, Kayseri'de ayda 4 tondan fazla tüketiliyor
YEREL HABERLER 16 saatte pişen pöç, Kayseri'de ayda 4 tondan fazla ...
Mahmut Arıkan Develispor’da
YEREL HABERLER Mahmut Arıkan Develispor’da
Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü
YEREL HABERLER Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü
Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri ...
Dumandan zehirlendiklerini fark etti, ailesinin hayatını kurtardı Kayseri’de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi
YEREL HABERLER Dumandan zehirlendiklerini fark etti, ailesinin ...
Talas'tan kırsala 5 yeni gölet
YEREL HABERLER Talas'tan kırsala 5 yeni gölet
Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 6 bin 485 TL ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 6 bin 485 ...
Cezaevi firarisi, otostop çektiği otomobilde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, otostop çektiği otomobilde ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ...
Ekmek pişiren kadınların virüsü yaydığı mahallede karantina sona erdi
YEREL HABERLER Ekmek pişiren kadınların virüsü yaydığı mahallede ...
8'inci kattan atlayan genç avukat öldü
YEREL HABERLER 8'inci kattan atlayan genç avukat öldü
25 yaşındaki genç avukat 8. kattan atladı
YEREL HABERLER 25 yaşındaki genç avukat 8. kattan atladı
Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok
YEREL HABERLER Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok
Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu
Tahkim Kurulu reddetti, Berna Gözbaşı’nın cezası onandı
YEREL HABERLER Tahkim Kurulu reddetti, Berna Gözbaşı’nın cezası ...
8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER 8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Develispor transfere hızlı başladı
YEREL HABERLER Develispor transfere hızlı başladı
Erciyes'e sezonun ilk turist kafilesi geldi
YEREL HABERLER Erciyes'e sezonun ilk turist kafilesi geldi
Erdal Dağ'a son görev Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erdal Dağ son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erdal Dağ'a son görev Korona virüs tedavisi gördüğü ...
Kayseri voleyboluna yeni takım Hedef 3 yılda 1.Lig
YEREL HABERLER Kayseri voleyboluna yeni takım Hedef 3 yılda 1.Lig
Kayserispor'da kalede Doğan oynayacak
YEREL HABERLER Kayserispor'da kalede Doğan oynayacak
AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'e 'diktatör' tepkisi
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'e 'diktatör' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X