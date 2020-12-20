Hırsızın rahatlığı kameralara yansıdı

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Kayseri’de bir motosiklet hırsızının rahatlığı, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocasinan ilçesi Argıncık Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, motosiklet hırsızı rahatlığı ile şaşırttı. Binanın önünde park halinde bulunan motosikleti adeta sahibiymiş gibi alarak götürdü.

Gece saat 03.00 civarında yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan şikayet sonrasında polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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