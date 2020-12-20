Bedensel engelliler spor kulübü üyesi, koronavirüsten öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici (34), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici, aralık ayı başında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ekici, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentteki birçok engelli kuruluşunda görev alan Ekici, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-12-20 14:34:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.