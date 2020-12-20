Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı FraportTav Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarıkırmızılılar, deplasmandan 3 puanla dönme arzusunda.
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor’a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.30’da havayolu özel uçak ile direk Antalya’ya gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Yarın Antalya Stadyumunda oynanacak olan FraportTav Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.