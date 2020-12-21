Develispor’dan 5 imza birden Develispor 9 transfer yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Develispor dış transferde kadrosuna 5 ismi daha dahil etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kayseri Develispor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşan Develispor ardından transfer çalışmalarını başlattı.

Geride kalan hafta sonu 4 oyuncuyu kadrosuna katan Kırmızı Siyahlılar, Ortaca Belediyespor’dan Tolga Yıldız, Yeni Amasyaspor’dan İsmail Odabaşı ve Hacı Ömer Uzan, Reyhanlıspor’dan Burak Bükel ve Sultanbeyli Belediyespor’dan Sertaç Eren’i renklerine bağladı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak ilk sezonunda başarılı olmak isteyen Develispor toplamda 9 futbolcuyu renklerine bağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.