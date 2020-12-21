KAYSO ile Ziraat Bankası arasında Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü imzalandı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Ziraat Bankası arasında, “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü için iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ziraat Bankası Kayseri Bölge Müdürü Serdar Eldemir’in de katılımı ile Ziraat Bankası Girişimci Şube Yöneticisi Fatma Toklu Kurt’un imzaladığı protokolle, ticari mal alım satımlarında kolay finansman imkânı için işbirliğine gidilecek.

İşbirliği protokolü hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi 10 Aralıkta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın’ın katılımı ile Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesinin tanıtımı yapılmıştı. Bu proje ile TOBB çatısı altındaki tüm üyelere kolay finansman imkânı sağlanmış oldu. Protokol kapsamında çalışmalarımız kazankazan anlayışıyla sürdürülecek. Tedarik zincirinin işleyişi ve devamlılığı daha da kolay olacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılacak. Bu sayede üreticiler ve satıcılar tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler” dedi.

Üyelerin, sattıkları mal bedelini risk taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bu yeni ürün, alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor. Üye işyeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sağlıyor. Böylece alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabiliyor. Sisteme katılan alıcı ve satıcı firmalarımız kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabilecek ve bu sayede iş hacimlerini arttıracaklar. Ödemeler esnek vadelendirme ile yapılabilecek ve bu da nakit akışlarını rahatlatacak. Kısacası, mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma yapabilecekler. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek” diye konuştu.

Pandemi sürecinde bu protokolün üyelerine can suyu olacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, protokole öncülük eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Ziraat Bankası Kayseri Bölge Müdürü Serdar Aldemir ise, projenin ana amacının tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olduğunu, böylelikle tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirildiğini belirterek, protokolünün şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

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