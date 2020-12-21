Kayserispor-Konyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında Perşembe günü oynanacak olan ligin 14.hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Ali Palabıyık yönetecek. Süper Ligin 14.haftasında 24 Aralık 2020 Perşembe günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserisporİttifak Holding maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan.

VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

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