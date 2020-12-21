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Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

DHA

Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk


Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Kayseri'de kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'ndeki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca, banka önlerinde de uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ
2020-12-21 13:03:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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