Güneş'ten 'kuraklık' uyarısı: "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum" Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Artık çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakıp, suyumuza sahip çıkmamız lazım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş'ten 'kuraklık' uyarısı: "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum" Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Artık çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakıp, suyumuza sahip çıkmamız lazım"

İHA

Güneş'ten 'kuraklık' uyarısı: "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum" Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Artık çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakıp, suyumuza sahip çıkmamız lazım"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'de son 30 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığını söyleyerek, "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum. Artık çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakıp, suyumuza sahip çıkmamız lazım" dedi.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Kıştan önce kuraklık bir yaz geçirdik. Yani Haziran ayından sonra ilimize kandırasıya bir yağmur yağmadı. Geçen sene kışın iyi geçmesinden dolayı bu sene kuraklık 2020 üretim sezonu olarak çok fazla etkilemedi. 2021 yılı üretim sezonuna biz Eylül ayında başlarız. Arpa, buğday, çavdar gibi güz zamanı ekilen ürünlerimizin şu ana kadar hiç biri çıkmadı. Kuraklığın bu sene çok fazla olmasından dolayı ilimizde güz ekimi yaptığımız hiçbir tarlamızda ürünümüz çıkmadı. Tabi ki bundan kuşkumuz var. Bundan sıkıntımız var. Ne kadar zaiyat vereceğini bilemiyoruz. Belki de çillenenler kurumuştur, kuruyanlarda var. Bunları İl Tarım Müdürümüz ile beraber takip ediyoruz. Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Son 30 yılın en ciddi kurak mevsimini yaşıyoruz. Şu anda kış olmasına rağmen. Hala tarlalarımız kuru, topraklarımız kuru. Geçen hafta az bir miktar yağmur yağmıştı, o biraz bizi rahatlattı. Çünkü ekinler çillendiği için o yağmur can suyu olarak bize yansıdı. Tabi ki bu bizim elimizden gelecek bir şey değil, Cenabı Allah’ın bu bize bir uyarısı. Allah inşallah bizleri daraltmaz, çiftçilerimizi daraltmaz. Sıkıntılı bir 2021 yılı yaşamayız diye ümit ediyorum ama şu andan ilimizde ciddi bir kuraklık mevcut. Bu kuraklıktan hepimiz şu anda zarar görmekteyiz. Benim çiftçilerimizden tek isteğim şu; su bundan sonra çok kıymetli, yani petrol kadar kıymetli. Artık bu çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakmamız lazım, suyumuza sahip çıkmamız lazım. Bir damla suyun bile bizim için çok fazla önemi var. İlimizde, devletimizin yapmış olduğu kapalı sistem projeler devam ediyor. İnşallah bu projeler bir an önce faaliyete geçer. Ülkemizin imkanları içerisinde yapılıyor. Bu işlerin hepsini bir andan bitiremeyiz. Artık sulu tarıma geçmek zorundayız. Damlama sulamaya geçmek zorundayız, yağmur sulamaya geçmek zorundayız. Yoksa bir gün susuz kalabiliriz. Kuraklığın 2021 yılını şimdiden etkileyip, etkilemeyeceğini tahmin edemeyiz. Kışımız iyi geçer diye bir beklentimiz var. Cenabı Allah kullarını daraltmaz, güzel bir ekim sezonu yaşarız" ifadelerini kullandı.
Çiftçilere uyarılarda bulunan Güneş, "Tarım sigortalarının kuraklık mevzuatı ilçe bazında alınıyordu. Bu sene mevzuatı TARSİM Genel Müdürlüğü değiştirdi. Kuraklık sigortası köy bazına indi. Her köyün meteoroloji verilerine göre kuraklık sigortasından faydalanılacak. Köylülerimizden tek isteğimiz, önerimiz şu; mevsim belli, önümüzdeki yıl sıkıntılar yaşayabiliriz. Mutlaka TARSİM sigortasını yaptırsınlar. Mutlaka CKS’lerini yaptırsınlar. Sadece CKS’sini yaptıranlar için geçerli bu durum. Eğer bunları yaptıramaz isek devletin bazı imkanlarından faydalanamayız. Sigortayı yaptırmadınız diye borç ertelemelerinde, hasar tespit çalışmalarında önümüzü bu tarz şeyler çıkabiliyor. Benim çiftçilerimizden tek isteğim ÇKS’lerini yaptıran bütün çiftçilerimiz, kuraklık sigortasını ve tarım sigortalarını yaptırsınlar. Ciddi şekilde kurak bir dönem geçiriyoruz. Çiftçiler olarak da bu durumdan muzdaripiz, baya sıkıntılarımız var ama kışın bu yağış açığı kapanır diye düşünüyorum. Yağmur yok, son 30 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum. Suyu çok aşırı ihtiyaç olmayan yerlerde kullanamayalım. Suya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
Barajlardaki doluluk oranının da geçen seneye göre düşük olduğunun altını çizen Güneş, "Şu anda barajlarımızın doluluk oranı geçen yıla göre daha düşük. Eğer kış dönemi iyi yağış olmazsa daha da düşecek. Özellikle Yamula Barajında geçen yıl bu zamanlarda doluluk oranı daha da fazlaydı, Bu sene biraz daha düşük. Çünkü barajın içerisinde kala köylerimiz şu anda suyun dışında kaldı. Sarımsaklı Barajımızın doluluk oranı ise şu anda yüzde 20’ler civarında bu da çok ciddi bir sıkıntı demektir. Sarıoğlan barajı da öyle bir sıkıntıda, inşallah kış döneminde kar yağışı çok olur, yağmur bol olur, barajlarımız dolar ve bizde sulu tarımda bir problem yaşamayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yabancı turistler pandemi döneminde kayağın tadını Erciyes'te çıkarıyor Beklenen kar yağış olmamasına rağmen Erciyes; suni kar sistemiyle kayak severlere ev sahipliği yapıyor Ukraynalı Turist Trots Volodimr: "Buradan başka bir yere gitmem"
YEREL HABERLER Yabancı turistler pandemi döneminde kayağın tadını ...
Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla sürüyor Başkan Özdoğan: “Tamamen doğal bir seyir alanı inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla ...
Talas Vefa Destek Grubu’ndan memnuniyet oranı yüzde 98
YEREL HABERLER Talas Vefa Destek Grubu’ndan memnuniyet oranı yüzde ...
80 park için yeni oyun grupları geldi
YEREL HABERLER 80 park için yeni oyun grupları geldi
KASKİ 5 milyon liralık su kayıp kaçağını önledi
YEREL HABERLER KASKİ 5 milyon liralık su kayıp kaçağını önledi
Koronayı yenen KTO Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı
YEREL HABERLER Koronayı yenen KTO Başkanı Ömer Gülsoy görevine ...
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Bellona Kayseri Macaristan’da oynayacak
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Macaristan’da oynayacak
Melikgazi Belediyespor, 24 Ocak’a kadar ara verecek
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor, 24 Ocak’a kadar ara verecek
Başkan Çolakbayrakdar, “Kendi ürettiğimiz asfalt ile 3 yılda 23 milyon 118 bin tl tasarruf sağladık”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Kendi ürettiğimiz asfalt ile ...
Büyükkılıç'tan Erciyes'te jeotermal sondaj incelemesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Erciyes'te jeotermal sondaj incelemesi
Başkan Altun, hayırsever Çelikten'i misafir etti
YEREL HABERLER Başkan Altun, hayırsever Çelikten'i misafir etti
Kayserispor-Konyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Konyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek
ERÜ QS EECA 2021 sıralamasında en iyi 400 üniversite arasında 148. sırada yer aldı
YEREL HABERLER ERÜ QS EECA 2021 sıralamasında en iyi 400 üniversite ...
KAYSO ile Ziraat Bankası arasında Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KAYSO ile Ziraat Bankası arasında Tedarik Zinciri ...
Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor
YEREL HABERLER Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan ...
Kayseri’de sis
YEREL HABERLER Kayseri’de sis
TBF 2.Lig C Grubu 2. Hafta KayseriGaz-Çorlu Belediyespor 59-64
YEREL HABERLER TBF 2.Lig C Grubu 2. Hafta KayseriGaz-Çorlu ...
Kayseri Şeker'den 'İhale' açıklaması
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den 'İhale' açıklaması
Develispor’dan 5 imza birden Develispor 9 transfer yaptı
YEREL HABERLER Develispor’dan 5 imza birden Develispor 9 transfer ...
Emre Arıkan: "Şampiyonluğa oynayacağız"
YEREL HABERLER Emre Arıkan: "Şampiyonluğa oynayacağız"
Silviu Lung Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Silviu Lung Kayseri’ye geldi
Kayserispor'da Kanga ve İsmail kadroda
YEREL HABERLER Kayserispor'da Kanga ve İsmail kadroda
Yiğit Aslan’dan yeni Türkiye rekoru
YEREL HABERLER Yiğit Aslan’dan yeni Türkiye rekoru

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X