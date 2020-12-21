En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi Demirçivi Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Kendilerini iyi hissetmeyen anne Hülya K. (47) ve kızı Merve K. (24) sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, anne ile kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırılan anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-12-21 21:21:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.