Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de süt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Gezer yönetimindeki 42 ATH 80 plakalı süt yüklü kamyon, virajda devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Gezer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-12-21 21:39:47
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