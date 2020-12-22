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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'un VAR isyanı

İHA

Kayserispor'un VAR isyanı

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da VAR kararları isyan ettirdi.
Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da üzüntü ve isyan var.
Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk'ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da hakem kararlarına itiraz oluştu.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti! İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler! Kayserispor uçuruma itiliyor! VAR hata yapmayın diye var! Mahvetmeniz için değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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