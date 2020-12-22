(Özel) Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı

Kayseri'nin Erciyes bölgesinde bulunan Tekir Göleti, aşırı soğuklar nedeniyle buz tutunca ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Erciyes Develi yolu üzerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı bölgedeki Tekir Göleti, etkisini gösteren soğuklar nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl üzerinde vatandaşların bazıları yürürken, bazıları ise ortaya çıkan manzarayla birlikte fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar, yoldan geçerken göletin buz tuttuğunu gördüklerini ve karşılaştıkları manzarayla fotoğraf çekinmek için durduklarını söyledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hafta boyunca Erciyes'te en düşük hava sıcaklığı eksi 15, en yüksek hava sıcaklığı ise 2 derece olması bekleniyor.

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