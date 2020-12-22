Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasını 10 puanla geçiren Hes Kablo Kayserispor, galibiyet hasretini dindiremedi. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 20 kaybeden sarı kırmızılı ekip, 8 haftadır 3 puanı bir arada göremiyor. Bu sezonki ilk galibiyetini 1. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 10 yenerek, son galibiyetini de ligin 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 10 yenerek alan sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 8 maçta 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Kayserispor'un bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle;

KayserisporKasımpaşa 10

AlanyasporKayserispor 20

KayserisporErzurumspor 13

AnkaragücüKayserispor 01

KayserisporSivasspor 13

Ç.RizesporKayserispor 10

KayserisporHatayspor 01

GalatasarayKayserispor 11

KayserisporKaragümrük 00

GöztepeKayserispor 11

KayserisporTrabzonspor 00

AntalyasporKayserispor 20

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