Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.
Süper Lig'in 13. haftasını 10 puanla geçiren Hes Kablo Kayserispor, galibiyet hasretini dindiremedi. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 20 kaybeden sarı kırmızılı ekip, 8 haftadır 3 puanı bir arada göremiyor. Bu sezonki ilk galibiyetini 1. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 10 yenerek, son galibiyetini de ligin 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 10 yenerek alan sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 8 maçta 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Kayserispor'un bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle;
KayserisporKasımpaşa 10
AlanyasporKayserispor 20
KayserisporErzurumspor 13
AnkaragücüKayserispor 01
KayserisporSivasspor 13
Ç.RizesporKayserispor 10
KayserisporHatayspor 01
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporKaragümrük 00
GöztepeKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 00
AntalyasporKayserispor 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.