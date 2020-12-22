Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig´in 14´üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor´u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Ligin 13´üncü haftasında dün deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor´a 2-0 mağlup olunan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde 1.5 saate yakın bir çalışma gerçekleştirdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-22 16:36:57



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