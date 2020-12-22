Otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkıp, hastaneye götürdü

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, halk otobüsü şoförü Sancak Güvercin, aniden rahatsızlanan yolcu Aleyna Akdoğan'ı (20) güzergahından çıkarak, hastaneye götürdü.
Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Sancak Güvercin'in kullandığı 38 AB 228 plakalı halk otobüsüne binen, epilepsi hastası Aleyna Akdoğan, aniden fenalaştı. Akdoğan'ın fenalaştığını gören şoför Güvercin, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda otobüsü güzergah dışına çıkararak, hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesi'ne ulaşan Güvercin, daha sonra görevlilerden yardım istedi. Burada sedyeye bindirilen Akdoğan, acil servisine kaldırıldı. Aleyna Akdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, halk otobüsü ise güzergahına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2020-12-22 17:46:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.