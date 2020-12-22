Kayseri´de müstakil evde yangın

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Gürleyen Caddesi´ndeki müstakil evde meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evinde içinde bulunan eşyalar zarar gördü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-12-22 22:38:39



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