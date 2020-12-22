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Kayseri'de sendika başkanlarından asgari ücret beklentisi Türk-Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya: "Ücretli çalışanlar korona virüs sürecinde gelir kayıpları ile karaciğerine aldığı aparkat ile nefessiz kalmıştır" Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik: "Çalışanların ailelerine, çocuklarına karşı mahcup olmayacağı bir ücret belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz"

İHA

Kayseri'de sendika başkanlarından asgari ücret beklentisi Türk-Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya: "Ücretli çalışanlar korona virüs sürecinde gelir kayıpları ile karaciğerine aldığı aparkat ile nefessiz kalmıştır" Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik: "Çalışanların ailelerine, çocuklarına karşı mahcup olmayacağı bir ücret belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz"

Kayseri'de, Hakİş, Türkİş ve Türk Metal Sendikası başkanları, asgari ücretle ilgili beklentilerini dile getirdi.
Asgari ücretle ilgili konuşan Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, pandemide riske rağmen çalışan insanların emeklerinin karşılığını almaları gerektiğini belirterek, "Emeği ile geçinmekten öte çaresi olmayan çalışanlar, çıkarıldığı ücretsiz izinde günlük 39 TL nakdi ücret desteği aldı. Aylık 1168 TL olan bu para ile bir aile nasıl geçinebilir? Kısa çalışma ödeneği ile sağlanan en düşük gelir 17001800 TL gibi rakamlar etmektedir. En düşük işsizlik ödeneği 1177 TL’dir Bu nedenler ile bu yıl ki asgari ücretin belirlenmesinde pandemi sürecinin verdiği tahribat yani, insani, sosyal, iş ve gelir kayıpları gibi bir çok unsur göz önüne alınmalıdır ve insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti tespit edilmelidir. Zaten bilindiği gibi ve hep söylenildiği üzere asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir" ifadelerini kullandı.
Gökkaya, "Bugün ücretliler üzerinde dayanılmaz boyutlarda vergi yükleri bulunmaktadır. Ücretli çalışanların eline geçen ücret vergi nedeniyle ilerleyen aylarda düşmektedir. Asgari ücret alan işçiler bile yılın son aylarında daha düşük ücret almaktadır. Asgari ücret kadar bir gelirin ücretli çalışanlar için vergi dışı bırakılması yönünde tüm sosyal taraflar arasında görüş birliği oluşmasına rağmen şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri verdi adil duruma getirilmelidir. Ücretli çalışanların ocak ayında aldıkları net ücret ne ise yılın sonunda da o olmalıdır" dedi.

"Çalışanların ailelerine, çocuklarına karşı mahcup olmayacağı bir ücret belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz"
Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de, "Bilindiği üzere pandemi sürecindeyiz. Hem ülkemiz, hem dünya zor bir sürecin içerisinden geçiyor. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Çalışanların ailelerine, çocuklarına karşı mahcup olmayacağı bir ücret belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Mevcut enflasyon rakamları, gıda enflasyonu bunlar göz önünde bulundurularak, çalışanların beklentilerinin karşılanacağı bir rakam çıkması yönünde bir beklentimiz var. Asgari ücret konusu 7 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Kamuoyunun da en çok beklentide olduğu konu asgari ücret, inşallah 2021 asgari ücreti, çalışanların nefes alabileceği bir rakam olur. Tabii ki asgari ücret ile ilgili hem mevcut enflasyon, hem gıda enflasyonu, hem de çalışanların üzerinde bulunan vergi yükünün hafifletilmesi ile alakalı taleplerimiz var. İnşallah bu talepler hükümet tarafından karşılanır ve çalışanların refahının artacağı bir ücret belirlenir” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerinde olmasından yanayız”
Türkİş Sendikaları Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven ise, yeni yılda belirlenecek olan asgari ücretle ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “2020 yılında asgari ücret, 2 bin 324 TL olarak belirlendi. 2020 yılı bitmek üzere yeniden asgari ücret görüşmeleri başladı. 2.’si geçen hafta yapıldı en son 4.sü yapılarak asgari ücret belli olacak. Bugün 2 bin 324 TL bilindiği üzere TÜRKİŞ’in her ay yapmış olduğu istatistiklere göre açlık sınır 2 bin 517 lira olarak bilinmekte, askeri ücret ise açlık sınırının altında kalmaktadır" dedi.

"Asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerinde olmasından yanayız”
Güven, 2021 yılında belirlenecek olan asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerinde olmasından yana olduklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bugün ülkemizde bulunan enflasyon oranları da göz önüne alındığı zaman, pandemi de yaşanan olumsuzluklar göz önüne alındığı zaman, asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerinde bir rakam olmasından yanayız. Çünkü işçinin alım gücü, çalışanın alım gücü düştü. Ülkemizde 7 milyon insan asgari ücret ile yaşıyor, asgari ücret ile geçiniyor. Bu 7 milyon insanın yüzde 39’u da sendikasız, sendikalı olanlar haklarını alabiliyorlar, ikramiyelerini, sosyal yardımlarını her türlü alabiliyorlar ama sendikasız olanların asgari ücret dışında herhangi bir ücretleri yok. Bu yüzden 2021 yılında belirlenecek asgari ücret 1 yılı kapsayacağı için daha kapsamlı ve daha iyi bir rakam olacak diye bir beklentimiz var. Biz her zaman söylüyoruz asgari ücret herkesin yüzünü güldüren bir rakam olsun. Herkes huzur içerisinde yaşasın, bizim başkada bir talebimiz de bulunmamakta zaten.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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