Kütüphanedeki kitaplar, koronavirüse karşı ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor



Yusuf Mehmet BAŞKAL-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Talas ilçesinde kütüphanedeki kitaplar, koronavirüs salgınına karşı ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor.

Talas ilçesinde '7/24 Kütüphane'de, koronavirüs salgınıyla beraber önlemler arttırıldı. Bu kapsamda kütüphaneye gelen ziyaretçilere girişte HES kodu sorularak, ateş ölçümü yapılıyor. Kütüphanedeki kitaplar ise, yerleştirilen ultraviyole (UV) ışınları yayan cihaz sayesinde sterilize ediliyor. Cihaz, 5 kitabı aynı anda 1 dakika içerisinde temizliyor.

Kütüphane Müdür Yardımcısı Emrah Mutlu, "Pandemi dönemi olmasına rağmen günlük 400 misafirimizi ağırlamaktayız. Pandemi nedeniyle şu an dışarıdan gelen misafirlere kitap veremiyoruz, ancak kütüphane içerisinde sterilize makinaları ile son derece güvenli ve bulaş riski olmadan kitapları okuyup teslim edebiliyorlar. Pandemi döneminde uygulanan bu sistem vatandaş tarafından oldukça olumlu karşılanıyor" dedi.

'KİTAPLAR ULTRAVİYOLE IŞINLARLA STERİLİZE EDİLİYOR'

Yaptıkları uygulama nedeniyle olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Mutlu, "Vatandaşlar kendilerini güvende hissederek, kütüphanenin keyfini çıkarıyor. Burada misafirlerimiz 1 dakika içerisinde kitaplarını makinanın içerisine koyarak, kitapları virüs olamadan son derece gönül rahatlığıyla okuyabiliyorlar. Kitaplar ultraviyole ışınlar ile sterilize ediliyor" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yusuf Mehmet BAŞKAL-Melih KAMIŞ

2020-12-23 10:40:58



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