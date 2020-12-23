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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

İHA

Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda müzik kutusunun içerisine zulalanmış çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda S.O.Y. ve E.G.'nin İstanbul'dan otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların içerisinde bulunduğu otobüs, Ankara uygulama noktasında tertibat alınarak durduruldu. Şahısların sırt çantasında yapılan aramada müzik kutusu içerisinde bin 909 adet ectasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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