Hayvanların kısıtlamadan etkilenmemesi için polis doğaya yem bıraktı

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Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğaya 80 kilo yem bıraktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince; Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemeleri adına kedi, köpek ve kuşların beslenmesi çalışmaları kapsamında toplamda 80 kilo yem dağıttı.

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