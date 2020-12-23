Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı yabancı uyruklu şahısların faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve kentte ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi; eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.