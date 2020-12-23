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Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 11 yabancı uyrukluya gözaltı

DHA

Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 11 yabancı uyrukluya gözaltı


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentteki Irak ve Suriye uyruklu 11 kişinin örgüt içinde faaliyette bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 11 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler, emniyete götürüldü.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri
2020-12-23 13:26:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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