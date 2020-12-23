Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uzaktan eğitim gören öğrencilere 5 bin adet tablet dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; korona virüs tedbirleri kapsamında, eğitimlerine uzaktan devam eden ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin yüzünü güldürdü. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 bin tableti öğrencilere ulaştırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen tablet dağıtım törenine Vali yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu katıldı.

Tablet dağıtım töreninde konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Eğitim korona virüs dolayısıyla uzaktan eğitime yönlenmek zorunda kaldı. Bu nedenle Kayseri Belediyeleri olarak, Sayın Bakanımızın işareti ile birlikte tablet uygulamasına geçmek zorundaydık. Bizde elimizi çabuk tutup uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizin yanında olmaya gayret ettik” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise törende yaptığı konuşmada, ”Dağıtımına başlanacak tabletlerin öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri Belediyeleri olarak hep beraber ihtiyaç duyulan her yerde, şehrimizin, insanımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Belki rutin belediyecilik hizmetleri yol, kaldırım, temizlik akla ilk gelen işler ama biz Kayseri belediyeleri olarak insan odaklı hizmet yapıp, vatandaşın ihtiyacına her ne şekilde, ne zaman ve neye ihtiyacı var ise orada yanında olabilmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Tablet ihtiyacı olan ailelere ellerinden geldiğince destek olacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepimizin çocukları var. Herkes şu anda internet üzerinden eğitime devam ediyor. Bu kapsam da ihtiyaç sahibi ailelerin olduğunu biz bir çok başvurulardan, ev ziyaretlerinden, bize gelen bilgilerden elde ediyoruz. Bakanlığımız elinden geldiği şekilde belki de dünyada uzaktan eğitime en hızlı geçen ülke Türkiye’dir. Bakanlığımızın bu güzel eğitim sistemine, bizde belediyeler olarak elimizden geldiğince destek oluyoruz” ifadelerini kullandı. Güzel bir hizmete imza attıklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sözlerine şu şekilde devam etti:

”Güzel bir hizmete hep beraber imza atıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Eğitimi önemseyen, gençlerimizi donanımlı olmasını göz ardı etmeyen bir yaklaşım içerisinde, Milli Eğitimimiz ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullar yapıyoruz, çevre düzenlemeleri yapıyoruz, fiziki ihtiyaçları karşılıyoruz, okullarımıza spor tesisleri yapıyoruz. Bunların yanında malzeme ihtiyacı olur ise onları karşılıyoruz. Kayserimizin bir diğer özelliği hayırseverler şehridir. Kamu kurum, kuruluşları ve binaları da içerisinde olmak üzere büyük oranda hizmetlerini hayırseverlerimiz vasıtası ile düzenlendiğini biliyoruz. Kamu kurum, kuruluşları ile dayanışmamız da adeta zirvede. Kayseri tane üniversitesi olan ve 75 bin tane öğrencisi olan bir şehir. İnşallah bu niteliği ile zenginleşecek olan keyfiyeti daha da sağlıklı olacak şekilde donanımlı olması için gerek üniversitelerimiz için gerekse 300 bin öğrencimizin olduğu okullarımızın ihtiyaçlarını karşılama yönünde de gayretler gösteriyoruz. Bugün için yaptığımız çalışma 5 binlik bir rakamı içeriyor. 6 buçuk milyon TL’lik bir değeri konuşuyoruz. Kayseri’de birçok vatandaşımız bu projede biz de varız dedi. Neden? Çünkü gençlerimizin geleceği, donanımı, eğitimi, onların geleceği. Kütüphanelerde hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. KAYMEK üzerinden ya da MELMEK üzerinden uzaktan eğitim fırsatlarıyla yavrularımızı boş bırakmıyoruz. Belediyelerimizin hepsi evlerinde eğitim vermek için gerek beceri kurslarıyla ilgili gerek LGSYKS gibi hazırlık sınavlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde üzerimize ne düşüyor ise yapıyoruz. Malzeme dağıtılması gerekiyor ise malzeme dağıtıyoruz. Hükümetimiz ile dayanışma içerisinde bu süreci de atlatacağız.”

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