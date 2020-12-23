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Kayseri’de 2020 yılında 450 ton pastırma ve 3 bin 500 ton sucuk işlem gördü Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: “Pandemi süreci pastırma ve sucuk satışlarını olumsuz etkilemedi” “2021 yılında Et ve Süt Kurumu’nu Kayseri’ye kazandırmayı hedefliyoruz”

İHA

Kayseri’de 2020 yılında 450 ton pastırma ve 3 bin 500 ton sucuk işlem gördü Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: “Pandemi süreci pastırma ve sucuk satışlarını olumsuz etkilemedi” “2021 yılında Et ve Süt Kurumu’nu Kayseri’ye kazandırmayı hedefliyoruz”

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2020 yılı için yaptığı değerlendirmesinde, pandemi sürecinin pastırma ve sucuk satışlarını olumsuz etkilemediğini söyleyerek, “Kayseri’de 2020 yılında 450 ton pastırma ve 3 bin 500 ton sucuk işlem gördü” dedi.
2020 yılı içerisinde üyelerine bütün imkanları ile hizmet verdiklerini ve sorunlara çözüm aradıklarını belirten Recep Bağlamış, “Ülkemiz ekonomisi oldukça zorlu geçen 2020 yılını geride bıraktı. Özellikle tüm Dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinden İlimizde fazlasıyla nasibini aldı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2020 yılında çok önemli iki projenin startını verdik. Birinci projemiz Kayseri’nin en önemli eksiklerinden olan canlı hayvan borsası Projesinin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede İç Anadolu’nun en büyük canlı hayvan borsasını hizmete açmak istiyoruz. İkincisi ise Kayseri’nin önemli hububat ürünleri Kabak çekirdeği, ay çekirdeği gibi ürünlerinin pazarlanması ve üretimin artırılması için hububat ticaret merkezi kurulması için proje çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl yaptığımız çalışmaların bir bölümünden bahsedersek, üyelerimize yönelik Akıllı Tarım Uygulamaları konulu seminer düzenledik. Erciyes’te sucuk festivali düzenledik. Kayseri sucuğunun tanıtımına destek vermek amacıyla 1,5 ton sucuk ekmek ikramında bulunduk. Kayseri Tarım Fuarına katıldık. İlimizin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdik. 2019 yılı tutar bazında en çok tescil yaptıran üyelerimizi ödüllendirdik. Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen ve eşi Rita Bohlen borsamız da ağırladık. Kardeş Borsamız Çorum Ticaret Borsası İle İhracatta Müşteri Bulma ve Pazar Araştırma Eğitimi düzenledik. Borsamıza TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi aldık. Kayseri Ticaret Borsası Hatıra Ormanı Kurduk. Develi Süt üreticileri birliği arasında laboratuvar analizlerinde iş birliği protokolü yapıldı. Kayseri Şeker’e Meclis Şeref Üyeliği Beratı verdik. TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası (TDIHK) işbirliğinde ihracat Eğitimi düzenledik. TOBB Ekonomi Şurasına katılım sağladık. İzmirli depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 2 bin 400 adet battaniye gönderdik. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Kazancılar Çarşısının bulunduğu bölgede esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulunarak Hijyen Kiti dağıttık. Elazığ ve Malatya depremi için, Bin aileye gıda yardımı gerçekleştirdik. İl Sağlık Müdürlüğümüze koronavirüsle mücadelesine destek vermek için 2 bin adet box gömleği hediye ettik. Bizlere iletilen sorunları rapor haline getirerek gerek tarım bakanlığımıza gerek ticaret bakanlığımıza gerekse milletvekillerimize sunduk ve çözüm aradık” dedi.

“Tarımsal hasıla 2 yılda 277,5 milyar TL’ye ulaştı”
Başkan Bağlamış, tarım noktasında stratejik ürünler çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak Milli Tarım Politikası, stratejik ürünler hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini sürekli vurguladık vurgulamaya da devam edeceğiz. Her bölgenin kendine has ürünlerine destek verilmesi, bölgesel üretime geçilmesi, kota sistemi oluşturması ve böylece bölgemizde ki çiftçi ve yetiştirici rahatlaması, hususunda sürekli olarak çalışmaktayız. Son 2 yılda Ülkemizde tarımsal hasıla yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştı. Tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme göstermiştir. En son açıklanan 2020 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdi. Birçok uluslararası kuruluşun yaptığı araştırmalarda, 21. yüzyıl için 3 sektör stratejik mücadele alanı olarak ön plana çıkmıştır. Bunlardan ikisi, tarımgıda ve sudur. Tarım ve gıda hepimiz için vazgeçilmezdir. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde de bunu çok iyi anladık. Bu süreçte tarımda bazı konular daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan ilki yerli üretim ve kendine yeterlilik. Tarım ve gıdada bağımsızlık bu kavramlardan geçiyor. Gıda tedarik zincirlerinde daha basit bir sistemin oluşturulması ve sözleşmeli üretimde, gelecekte gündemde olacak konulardan birisidir. Günümüzde ve gelecekte tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir. Yine, eldeki kaynaklar, yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon gelecekte öncelikli konular arasındadır. Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. Tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdi. İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamı ile kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz. Son 2 yılda ülkemizde bitkisel üretimimiz 8,7 milyon ton ilave artışla 124 milyon tona ulaştı” dedi.

“2020 yılında 450 ton pastırma ve 3 bin 500 ton sucuk işlem gördü”
Bağlamış, 2020 yılında pastırma ve sucuk satışlarının 2019 yılına göre yüzde 10 artış gösterdiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“2020 yılında Kayseri’de artan yeni tip korona virüs salgınına rağmen pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşandı. Borsamız kayıtlarına göre 2020 yılında 450 ton pastırma, 3 bin 500 ton sucuk işlem gördü. Tabi işlem gören ürünlerin yaklaşık 3 katı da satışta mevcut. Pastırma ve sucuk üretiminde 2019 yılına nazaran yüzde 10 gibi bir artış da mevcut. Bu açıdan bakıldığında da pandemi süreci pastırma ve sucuk üretimini olumsuz yönde etkilememiş oldu.”

“Et ve Süt Kurumu’nu Kayseri’ye kazandıracağız”
2021 yılında Et ve Süt Kurumu’nu Kayseri’ye kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Recep Bağlamış, “Kabak çekirdeğinde 16 bin 706 ton, çerezlik ay çekirdeğinde 37 bin 950 ton üretimle Türkiye'de birinci sıradayız. Patateste 451 bin 798 ton üretimle dördüncü, kuru fasulyede 4 bin 455 tonla yedinci, aspirde 732 ton üretimle dokuzuncu sıradayız. Üreticilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Biz yaklaşık 2 buçuk yıldır Et ve Süt Kurumu’nun ilimize kazandırılması adına mücadelede bulunmuştuk. Yakın zamandaki görüşmelerimiz sonucunda inşallah 2021 yılının ilk ayından itibaren Et ve Süt Kurumu Kayseri’de hizmet vermeye başlamış olacak. Öncelikle kombina değil, ofis olarak hizmet vermeye başlayacak. Sonrasında da ilimize bir de Et ve Süt Kurumu’nun kombinasını kazandırırsak ilimizin ihtiyaç duyduğu her konuda da Kayseri Ticaret Borsası olarak çözüme ulaştırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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