Işık ailesinin acı günü

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Kilim Mobilya Ortakları Yusuf Işık ile Şeref Işık’ın babası ve Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla’nın eniştesi Şükrü Işık, koronavirüse yenik düştü.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan Şükrü Işık, tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Şükrü Işık’ın cenazesi, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Erdoğan, yakınları ve vatandaşların katılımı ile Hacılar Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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