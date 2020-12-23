Valilik ve büyükşehir işbirliğiyle evsizlere sıcak oda ve yemek

Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile kentte evsiz, kimsesiz sokakta yaşamak zorunda olan vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış gününde sokakta hiçbir vatandaşın kalmasına izin vermeyeceklerini, her türlü desteğin devlet tarafından verildiğini söyledi.

Kayseri Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde şehirde evi ya da kimsesi olmayan vatandaşların barınma ve yiyecek gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Kış mevsiminde sokakta kalmak zorunda olan vatandaşlar için Kayseri Valiliği bir otelde barınma imkânı sunarken, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da günlük iki öğün yemek desteği veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gerek Kayseri Valiliğimiz, gerekse Büyükşehir Belediyemiz tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına anında koşup, yardımcı oluyor. Bu kapsamda evi ya da kimsesi olmayan, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Bu vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını Valiliğimiz, iki öğün yemek ihtiyacını da Büyükşehir Belediyemiz karşılamaktadır” diye konuştu.

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