Büyükşehir Zabıtasından Erciyes’te denetim

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’te kayak sezonunun açmasıyla birlikte denetimlerine başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla salgınla mücadele kapsamında gece gündüz denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte denetimlerine Erciyes Kayak Merkezi’nde devam etti. Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarılı olması için titizlikle çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, 'Güvenli Kayak Merkezi' sertifikası alan Erciyes’te güvenli ve sağlıklı yaşam alanları için denetimlerine aralıksız olarak devam edecek.

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