Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında kaybetti

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda oynadığı erteleme maçında Nevşehir Belediyespor’a 31 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 8. Haftasında oynaması gereken ancak takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Nevşehir Belediyesor maçını bugün oynadı. Güçlü rakibi önünde istediğini bulamayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji setlerde rakibine 2521, 2520 ve 2515 sayılar ile boyun eğerken salondan 30 mağlup ayrıldı.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Kayseri ekibi bu sonuç ile birlikte 9 puan ile 9. Sırada kaldı.

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