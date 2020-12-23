Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 14 yabancı uyrukluya gözaltı (2)

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İKİNCİ OPERASYONDA 3 GÖZALTI DAHA

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonun ardından bir operasyon daha düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 3 Suriye uyruklunun DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2020-12-23 16:00:15



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