Mağazanın camını kaya parçasıyla kırıp, 1 dakikada 4 telefon çaldı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yüzü maskeli şüpheli, mağazanın camını kaya parçasıyla kırıp, içeri girdikten sonra 1 dakikada 4 telefonu çalarak, kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Sivas Caddesi'ndeki telefon mağazasında meydana geldi. Mağaza önüne gelen yüzü maskeli hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği kaya parçasını cama attı. İçeri giren kimliği belirsiz şüpheli, 1 dakika içinde 4 cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Şehrin en işlek caddesinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, telefon hırsızının belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri
2020-12-23 17:50:11
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