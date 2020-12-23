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Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İHA

Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin son katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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