Kayseri´de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23´üncü Cadde´de bulunan mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle elyaf deposunda çıkan yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-24 00:13:53



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