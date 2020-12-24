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Cezaevi içinde pandemi hastanesi

DHA

Cezaevi içinde pandemi hastanesi


Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 4 bin 500 tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevi yerleşkesinde bulunan 40 yataklı hastane, pandemi hastanesine dönüştürüldü. Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile personel ve yakınlarından koronavirüs hastalığına yakalananlar, burada tedavi edilirken, bu şekilde şehirdeki diğer hastanelerin yükü azaltılmış oldu.
Bünyan Cezaevi yerleşkesi içinde yer alan son teknoloji ekipmanlarla donatılan hastane, cezaevinde kalan 4 bin 500 tutuklu ve hükümlü ile kampus yerleşkesinde görev yapan bin 500 personel ve ailesine hizmet ediyor. Bünyan Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet veren sağlık merkezi, acil servis, laboratuar, röntgen, 10 yataklı acil gözlem, dahiliye, ortopedi, göz, genel cerrahi, kadın doğum, 2 adet diş polikliniği ve toplam 40 yatak kapasiteli kadın, erkek ve çocuk servisinden oluşuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına 40 yatak kapasitesinin tamamını pandemi hastanesine hazır hale getiren sağlık merkezi, hem ilçe devlet hastanesinin hem de Kayseri Şehir Hastanesi´nin hasta yükünü alabilecek kapasitesi ile hizmet veriyor. Merkezde yer alan hastane sayesinde birkaç hastalık dışında tüm hastalıkların tedavisi cezaevi içinde yapılırken, sevk esnasında oluşabilecek güvenlik sorunun da bu sayede önüne geçiliyor.
´24 SAAT UZMAN EKİPLER GÖREV YAPIYOR´
Kayseri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Bünyan Devlet Hastanesi ek binası olarak 2018 yılında hizmete giren modern merkez hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Sağlık merkezimizde 1 adet 112 acil servis istasyonu ve ambulansı ile sağlık hizmeti verilmektedir. Yaklaşık 5 bin kapasiteli cezaevi kampusumuzde yer alan sağlık merkezimiz kesintisiz hizmet vermektedir. Cezaevinde koronavirüs vakaları takip ve tedavisi yapılmaktadır. Acil servislerimizde 24 saat doktor ve uzman ekipler bulunmaktadır. Gerekli durumlarda mahkumların tetkik ve tedavisi ile yaklaşık bin 500 civarında Adalet Bakanlığı ve jandarma personelleri ve ailelerine de sağlık hizmeti verilmektedir" diye konuştu.
`KARANTİNA KOĞUŞLARI OLUŞTURULDU´
Koronavirüs salgınına karşı her türlü tedbirin alındığını kaydeden Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yılmaz, "Bu kapsamda öncelikle cezaevi personelimiz için vardiya sistemi oluşturulmuştur. Her bir cezaevi için ayrı ayrı karantina koğuşları oluşturulmuş, yeni gelen hükümlü ve tutuklular için karantina koğuşlarında 14 gün izole uygulaması yapılmaktadır.  PCR testi uygulanmaktadır. Sonucu pozitif çıkanlardan ise semptom göstermeyenler ayrı bir karantina koğuşunda izole edilerek takipleri yapılmaktadır. Test sonucu pozitif çıkıp semptom gösteren veya semptom göstermediği halde kronik rahatsızlığı olan tutuklu ve hükümlüler cezaevi içindeki semt polikliniğimizde tedavi altına alınmaktadır. Ağır hastaların ise, Şehir Hastanesi´ne sevki yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
'CEZAEVİNDE BULAŞ RİSKİ EN AZ SEVİYEDE'
Salgınla en etkin şekilde mücadele edildiğini de belirten Yılmaz, "Cezaevinden sorumlu olan Cumhuriyet savcısı arkadaşlarımız düzenli olarak cezaevlerine giderek, alınan tedbirleri yerinde denetlemektedir. Tutuklu ve hükümlerin tedavileri büyük çoğunlukla burada yapılmak suretiyle salgının cezaevinde bulaş riski en az seviyeye indirilmektedir ve ceza kurumlarındaki hastaların bu şekilde tedavileri yapılarak, Kayseri Şehir Hastanesi´nin yükü de azaltılmıştır. Tutuklu ve hükümlerin cezaevi yerleşkesi içinde tedavi olması ile dış sağlık birimlerine yapılacak sevk ve nakil sırasında oluşabilecek güvenlik sorunları da ortadan kaldırılmaktadır.  Başsavcılığımız adına, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere özveri ile çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN
2020-12-24 09:35:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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