Kayseri AFAD gönüllülerinden kan bağışı kampanyası

Kayseri AFAD Gönüllüleri, farkındalık oluşturmak için Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı.

AFAD gönüllüleri, pandemi döneminde kan ihtiyacının artmasından dolayı farkındalık oluşturmak için Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı. Kent meydanında bulunan Kızılay tırına gelerek kan veren gönüllüler, içinde bulunulan pandemi döneminde artan kan ihtiyacına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Amatör Telsizci Eğitmeni Yavuz Altıntıop; "Farkındalık olsun diye Kızılay Kan Merkezimizde kan veriyoruz. Şu anda sayımız binin üzerinde. Bunların içerisinde de 350 civarında da amatör telsizcimiz var. Daha önce eğitimlerini AFAD ve Türkuaz Kulübü üzerinden vererek yetiştirdik. Hepsi uluslararası düzeyde amatör telsizci oldular. Bu insanlarla beraber buraya geldik. Kan vermeye korona virüs tedbirlerine uymak amacıyla mümkün olduğunca sayımızı az tutarak, peyderpey geleceğiz. Vatandaşlardan bu dönemde AFAD gönüllüsü olmalarını istiyoruz ve kan konusunda ihtiyaç olduğunu unutmasınlar. Bu dönemde kana daha çok ihtiyacımız var. Korona virüsten dolayı bütün sağlık teşkilatı özverili bir şekilde çalışıyor. Bu insanlara da yardımcı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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