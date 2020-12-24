Başkan Büyükkılıç, mektupla beslediği sokak hayvanlarına destek isteyen vatandaşı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin çarpıcı örneklerinden birini daha göstererek, kendisine mektup yazan ve beslediği sokak hayvanları için destek isteyen vatandaşı evinde ziyaret etti.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki hayvansever inşaat işçisi Hüsamettin Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir mektup yazarak evde beslediği 20’yi aşkın kedi için mama talebinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kılıç’ın mektubuna kayıtsız kalmayarak evini ziyaret etti, mama desteğinde bulunarak hayvan sevgisi ve merhameti nedeniyle teşekkür etti. Eşi Emine Kılıç ile birlikte mütevazi evlerinde sokak hayvanlarını sahiplenerek bakımını üstlenen Hüsamettin Kılıç, yazdığı mektubun ardından beklemediği bir anda Başkan Büyükkılıç’ın ziyareti ile karşılaştı. Başkan Büyükkılıç, ziyarette “Hüsamettin bey sağ olsun geçmişten beri olan hukukumuza, dostluğumuza, samimiyetimize dayanarak teklifsiz bir mektup yazmış. Ellerine sağlık. Biz de tabi bu hasbi olarak yaptığı önemli ve anlamlı çalışmayı göz ardı edemezdik” dedi. Büyükkılıç, Kılıç’ın beslediği kedilerin bakımı için Büyükşehir’den destek istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Burada 2025 civarında kediyi bir araya getirip, ‘merhamet etmeyene merhamet olunmaz’ mantığı içerisinde sağ olsun ilgilenmiş. Bunlara yettiği oluyor, yetemediği oluyor, beslediği oluyor, besleyemediği oluyor, destek istemiş. Hem bir yerinde görelim, hem de Hüsamettin beyi, Emine hanımı ziyaret edelim, kendilerine teşekkür edelim istedim. Mümkün olduğu kadar da bu konuda gerekli desteğimizi yapalım dedik. Bu vesile ile buradayız. Burası Yıldırım Beyazıt mahallemizin gelişmekte olan kentsel dönüşüm merkezidir. Bu süreç içerisinde kendi eski evlerinde besliyorlar, bunlara sahip çıkıyorlar, biz kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Hayvansever Hüsamettin Kılıç ise, hayvanlara yem ve barınma desteği verme noktasında zorlandığını ve Başkan Büyükkılıç’ın vicdanına güvendiğini dile getirerek, “Hayvanları kış günü alacak yem durumumuz yoktu. Ben inşaat işçisiyim. Kışın da işimiz yok. Bunları nasıl besleyeceğiz diye düşününce, eşim de söyleyince, ‘bizim bir başkanımız var’ dedim. 9394 döneminde Memduh abi bizim il başkanımızdı, belediye başkanlığı, milletvekilliği yaptı. Abimizi yakinen de tanırız, Allah razı olsun. Vicdanına da güvendik, sığındık. Mektup yazmış olduk, dile getirdik. Yani hizmetlerinden de memnunuz. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın yardımcı olacağına inanarak mektup yazdığını ancak ziyaretini beklemediğini anlatan Kılıç, kendisi ve eşi için büyük sürpriz olduğunu dile getirerek, mama desteğinde bulunan ve kendilerine büyük sevinç yaşatan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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