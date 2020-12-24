Kayseri'de, DEAŞ sanığı kadına 6 yıl 3 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de, DEAŞ sanığı kadına 6 yıl 3 ay hapis

DHA

Kayseri'de, DEAŞ sanığı kadına 6 yıl 3 ay hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan N.K. adlı kadın, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay süreci dikkate alınarak, yurt dışı çıkış yasağıyla sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye 28 Ocak'ta gelen Türk vatandaşı 7 kadın, Gaziantep'te gözaltına alındı. Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kadın arasında bulunan N.K.'nin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, yaşadığı Kayseri'ye gönderildi. N.K. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık N.K. hazır bulundu. N.K., savunmasında, "Suriye'ye insani yardım amacıyla gitmiştim. DEAŞ tarafından da zorla evlendirildim. Örgütsel bir amacım yoktu. Eşim DEAŞ'a ait bir hastanede çalışıyordu. DEAŞ'tan kaçtım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık N.K.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-12-24 13:46:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAYÜ'de 'Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' Kuruldu
YEREL HABERLER KAYÜ'de 'Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma ...
Başkan Büyükkılıç, mektupla beslediği sokak hayvanlarına destek isteyen vatandaşı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, mektupla beslediği sokak ...
Başkan Dr. Palancıoğlu: “Uyum içinde Alınan Kararlar Melikgazi’ye Hizmet Olarak Yansıyor”
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu: “Uyum içinde Alınan Kararlar ...
Erciyes Üniversitesi’ne TÜBA’dan 2 Ödül
YEREL HABERLER Erciyes Üniversitesi’ne TÜBA’dan 2 Ödül
Kocasinanlı çocukların soğuk kış gününde gönülleri ısındı
YEREL HABERLER Kocasinanlı çocukların soğuk kış gününde gönülleri ...
Büyükşehir’den genetiği bozulmamış ata tohumundan Gacer Ekmeği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den genetiği bozulmamış ata tohumundan ...
Develi’de hayvan pazarının üstünün kapanma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Develi’de hayvan pazarının üstünün kapanma ...
Gülşehir Belediyesi'nde TİS imzalandı
YEREL HABERLER Gülşehir Belediyesi'nde TİS imzalandı
Kayserispor VAR kararlarından şikayetçi
YEREL HABERLER Kayserispor VAR kararlarından şikayetçi
AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör’e Türkiye Bilişim Derneği’nden Bilim Ödülü
YEREL HABERLER AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör’e Türkiye Bilişim ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Kayseri AFAD gönüllülerinden kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Kayseri AFAD gönüllülerinden kan bağışı kampanyası
Koronavirüsü yenen hemşire: Ev ziyaretlerimizi sağlıklı günler için erteleyelim
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hemşire: Ev ziyaretlerimizi ...
Kayserispor kazanmak istiyor Hes Kablo Kayserispor'da 4 futbolcu kadroda yok
YEREL HABERLER Kayserispor kazanmak istiyor Hes Kablo Kayserispor'da ...
Cezaevi içinde pandemi hastanesi
YEREL HABERLER Cezaevi içinde pandemi hastanesi
Kayseri’de 2’si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri’de 2’si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından ...
Kayseri´de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı
YEREL HABERLER Kayseri´de kendini asan genci, polis ipi keserek ...
Kayseri´de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kayseri´de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın
Kayseri'de taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'de fabrika yangını Mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu
YEREL HABERLER Kayseri'de fabrika yangını Mobilya ve elyaf üretimi ...
Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Kayseri'de TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı
Ali Palabıyık 2. kez düdük çalacak
YEREL HABERLER Ali Palabıyık 2. kez düdük çalacak
Mağazanın camını kaya parçasıyla kırıp, 1 dakikada 4 telefon çaldı
YEREL HABERLER Mağazanın camını kaya parçasıyla kırıp, 1 dakikada 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X